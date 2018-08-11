Винник ждет расследования своего дела в Греции на основании его заявлений

АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов, надеется, что греческое правосудие возбудит и расследует уголовное дело на основании его заявлений, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e. Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и по запросу Франции.

На судах Винник требовал возбудить уголовное дело в отношении его в Греции, поскольку он находился в этой стране в момент совершения приписываемых ему противоправных действий. Однако прокуратура в Салониках утверждает, что не может обнаружить переданные ей через канцелярию тюрьмы заявления Винника.

Ранее на текущей неделе Винник заявил, что к его делу причастны греческие граждане и он готов помочь греческим властям провести расследование.

"Александр Винник надеется на греческое правосудие. Он готов дать имена греков, которые были клиентами биржи BTC-e. Он не будет делать это через СМИ, он хочет сделать это официально. Для этого греческие правоохранительные органы должны заинтересоваться и пригласить его. Мы ждем, что греческая прокуратура выполнит свои обязанности и, в соответствии с нашим законом, рассмотрит дело и решит, есть ли уголовная ответственность или нет", — сказал адвокат.

"Мы больше ничего не просим", — подчеркнул Спирлиадис.

По его словам, выяснять возможность уголовной ответственности должна прокуратура.

"Александр готов дать информацию о клиентах, о том, как работала платформа. Мы считаем, что это может быть полезно для греческих властей — понять, как работает все это. Это структура будущего, а мы живем здесь как в 1990-е годы", — сказал Спирлиадис.

"Сейчас мяч на стороне греческой прокуратуры. Мы ждем, что они решат", — добавил он.

На вопрос о размерах сделок с греческими клиентами, адвокат ответил, что они "достаточные для возбуждения уголовного дела".

Спирлиадис сказал, что Винник хотел бы своей экстрадиции в Россию.

"Мы считаем, что его как русского должно судить российское правосудие. Мы хотим, чтобы его экстрадировали в Россию. Если же это пока не получается, то пусть Греция, где он находится под арестом уже год, рассмотрит дело об уголовной ответственности и именно по тем статьям, которые применяют американцы и французы. Это мошенничество в компьютерной сфере, отмывание денег. Если все-таки в его действиях найдут состав преступления, то мы готовы здесь судиться и доказать нашу невиновность", — сказал адвокат.

По его словам, если в Греции будет доказана невиновность, то Винника уже не смогут экстрадировать, судить или давать срок в другом государстве, входит оно в Евросоюз или нет.

"Это международная практика, международное законодательство", — заключил адвокат.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также РФ, направившая два запроса.

В конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин сидит в греческой тюрьме. 6 июля суд пытался тайно, не уведомив адвокатов и Винника, провести заседание и в ускоренном порядке выдать россиянина Франции. 13 июля суд первой инстанции в Салониках принял решение выдать Винника французским властям. Апелляцию Верховный суд Греции рассмотрит 4 сентября.