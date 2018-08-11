Число погибших при аварии вертолета в Японии возросло до семи человек

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости. Число погибших при аварии спасательного вертолета в Японии возросло до семи человек, сообщило агентство Киодо.

В пятницу в горах префектуры Нагано разбился вертолет службы спасения соседней префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту. Рядом с обломками были обнаружены восемь человек. В субботу был обнаружен девятый член экипажа.

Причиной аварии могли стать резко ухудшившееся погодные условия.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 9.15 (3.15 мск) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10.45 (4.45 мск), однако вертолет на связь не вышел.