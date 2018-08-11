Найден последний член экипажа разбившегося в Японии вертолета

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Обнаружен девятый член экипажа разбившегося накануне в Японии вертолета спасательной службы, о его состоянии не сообщается.

Между тем стало известно о том, что еще два человека из найденных ранее членов экипажа погибли. Таким образом, число погибших возросло до четырех, сообщила телекомпания NHK.

В пятницу в горах префектуры Нагано разбился вертолет службы спасения префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту. Рядом с обломками были обнаружены восемь человек. Затем стало известно, что двое из них погибли.

Причиной аварии могли стать резко ухудшившееся погодные условия.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 9.15 (3.15 мск.) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10.45 (4.45 мск), однако вертолет на связь не вышел.