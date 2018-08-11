ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии ведет переговоры для освобождения задержанного в Северной Корее за шпионаж японца, сообщила телекомпания TBS со ссылкой на источники в правительстве.

Гражданин Японии был задержан спецслужбами Северной Кореи за шпионаж. Правительство Японии собирает информацию и ведет закрытые переговоры, пытаясь добиться его освобождения. В частности, выясняется вопрос о том, как он был задержан, и о том, каким образом он оказался в Северной Корее. Между двумя странами нет дипломатических отношений и посещение японцами этой страны – факт исключительный.