Три подростка погибли в ДТП на юге Миссури

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Трое несовершеннолетних погибли, еще десять человек получили ранения в результате ДТП с фургоном на юге американского штата Миссури, сообщает местный телеканал KSHB-TV.

Как сообщается, в фургоне находились 13 человек, все они являлись прихожанами церкви и направлялись в загородную поездку.

По пути фургон перевернулся и врезался в дерево. В результате инцидента погибли 17-летняя и 14-летняя девочки и 16-летний мальчик, три человека серьезно пострадали, еще семь получили легкие ранения.

Полиция проводит расследование происшествия.