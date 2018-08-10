Эксперт: "дело Белты" могут использовать для давления на СМИ в Белоруссии

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Дело о несанкционированном доступе к платному контенту белорусского государственного информагентства "Белта" может быть использовано в будущем как дополнительный рычаг давления на редакционную политику местных частных СМИ, считает директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

СК Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017-2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН, ряд их сотрудников были задержаны. В пятницу БелаПАН сообщил, что последний из задержанных сотрудников СМИ – главред агентства Ирина Левшина — отпущена из-под стражи.

"В целом, данные шаги (расследование дела о доступе к платной подписке Белта — ред.) соответствуют тренду на ужесточение контроля над информационным пространством со стороны белорусских властей. Однако репутационные издержки для Беларуси на международной арене из-за подобных действий могут стоить гораздо больших потерь, чем нанесенный ущерб от несанкционированного доступа к контенту Белта", — сказал Сивицкий РИА Новости.

По его словам, с формальной точки зрения "дело Белта" призвано в будущем технологически и юридически осложнить неавторизованный доступ для редакций негосударственных СМИ к платному контенту госагентства.

"Подобный шаг в перспективе направлен на укрепление позиций Белта на белорусском медиарынке как ведущего информагентства и первоисточника… Именно такая задача ставилась перед новым руководителем Ириной Акулович при ее назначении главой этого агентства", — отметил эксперт.

С другой стороны, продолжил он, с учетом "многочисленных носителей информации", изъятых в редакциях двух крупнейших негосударственных СМИ, tut.by и БелаПАН, и напрямую не связанных с обвинениями в незаконном доступе к платному контенту Белта, речь может идти "о поиске дополнительных рычагов влияния на их редакционную политику в будущем".

Ранее ряд белорусских СМИ сообщил, что при обыске на рабочих местах сотрудников tut.by и БелаПАН была изъята рабочая техника.