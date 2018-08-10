АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Повышение пошлин США на ввозимые из Турции сталь и алюминий несет в себе серьезное политическое послание, это негативно скажется на двухсторонних отношениях, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

"Увеличение пошлин на сталь и алюминий со стороны США – это второй шаг после введения санкций против двух турецких министров. С экономической точки зрения это не имеет большого значения, но несет в себе весьма серьезное политическое послание. Если отношения не будут нормализированы, санкции против Турции будут продолжены. За этим решением может последовать запрет на поставку истребителей F-35. Решение США нужно понимать как серьезный и угрожающий знак. Безусловно, он негативно скажется на двусторонних отношениях", — сказал Сезер.

Он отметил, что последние выступления президента Турции Тайипа Эрдогана также нельзя назвать умеренными, он дает понять, что напряженность с США будет продолжаться. "Вернувшаяся вчера из США турецкая делегация также не привезла положительных результатов. Такие сильные колебания курса валюты по экономическим причинам не происходят, это отражение политики. Когда стало ясно, что Турция не пойдет ни на какие уступки, США продолжили свои угрозы. После решения по пошлинам на сталь и алюминий они могут внести в санкционный список и других турецких министров", — отметил эксперт.

По его словам, Турция уже давно переживает экономический кризис, о котором "вслух не говорится". "Дефицит платежного баланса постоянно увеличивался, были проблемы с выплатой внешнего долга, новые кредиты не предоставлялись… Не успела Турция решить эти проблемы, как к ним прибавился кризис с США из-за пастора. Поэтому сейчас ощущается давление политических проблем. С США очень много разногласий – это и покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, и ситуация в Сирии, в частности передача США оружия курдским вооруженным формированиям", — сказал Сезер.

Он заявил о серьезных экономических проблемах Турции, если она не договорится с США. "Для Турции это будет непреодолимым, поэтому нужно срочно принять меры и не допустить роста напряженности. Эрдоган сказал, что у США есть доллар, а у нас есть Аллах. К сожалению, это заявление не имеет экономического смысла", — добавил собеседник агентства.