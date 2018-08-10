Венесуэла попросила Интерпол об аресте подозреваемого в покушении на Мадуро

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы попросили Интерпол включить в "красный бюллетень" (международный ордер на арест) венесуэльского депутата Хулио Борхеса, одного из подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал Telesur.

Как сообщается, власти запросили помощь организации для "поимки и экстрадиции" Борхеса, который, по их данным, находится в Колумбии.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса говорил, что в четверг его страна официально попросила Колумбию экстрадировать ряд причастных, по мнению властей, к покушению на Мадуро, в том числе венесуэльского депутата Хулио Борхеса. Всего речь шла о пяти подозреваемых, включая сотрудника миграционной службы Колумбии. Правительство Колумбии заявило, что пока не получало от Венесуэлы запроса на экстрадицию подозреваемых.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.