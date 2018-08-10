Совбез ООН призвал тщательно расследовать авиаудар в Йемене

ООН, 10 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН выступает за достоверное и прозрачное расследование авиаудара в йеменской провинции Саада, в котором погибли около 50 человек, большая часть из которых дети, заявила в пятницу глава постпредства Великобритании Карен Пирс, председательствующей в Совбезе в августе.

"Совет безопасности призывает к достоверному и прозрачному расследованию авиаудара в йеменской Сааде, при котором погибли дети", — заявила Пирс.

По ее словам, Совбез призывает стороны конфликта выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и действовать в рамках резолюции 2216 по Йемену. Кроме того, постпред отметила, что СБ "полностью поддерживает усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену (Мартина Гриффитса — ред.) в его помощи в урегулирования конфликта".

Члены Совбеза выразили глубокие соболезнования семьям погибших

В минувший четверг авиаудар саудовской коалиции по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек. Международный комитет Красного Креста сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.