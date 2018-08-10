На границе Газы в стычках с израильскими войсками погибли двое палестинцев

ГАЗА, 10 авг — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, свыше 200 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают четырехмесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Двое палестинцев погибли, в том числе сотрудник Минздрава, и 242 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", — сказал аль-Кидра, не уточнив обстоятельств гибели коллеги.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли уже почти 160 палестинцев.

Израильские военные говорят, что в сегодняшних акциях протеста участвуют порядка девяти тысяч человек, которые пытаются повредить пограничные заграждения, жгут покрышки, швыряют в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Протестующие несколько раз проникали на израильскую сторону, но потом возвращались назад.

Армия в ответ применяет спецсредства, огнестрельное оружие и, задействовав танки, уже дважды атаковала пограничные посты правящего в анклаве движения ХАМАС, сказано в сводке.

Нынешний протест проходит на следующий день после очередной вспышки боевых действий между Израилем и группировками сектора Газа. В среду и четверг стороны обменивались ракетно-бомбовыми ударами, а с полуночи договорились прекратить огонь.