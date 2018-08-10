МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Правительство Колумбии пока не получало от Венесуэлы запроса на экстрадицию подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро, заявил в пятницу глава МИД страны Карлос Ольмес Трухильо.сайте МИД.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса говорил, что в четверг его страна официально попросила Колумбию экстрадировать ряд причастных, по мнению властей, к покушению на Мадуро, в том числе венесуэльского депутата Хулио Борхеса. Всего речь шла о пяти подозреваемых, включая сотрудника миграционной службы Колумбии.
Министр Ольмес заявил также, что Богота намерена в свою очередь защищать интересы своих граждан, находящихся в тюрьмах в Венесуэле. "По заключенным колумбийцам мы всегда будем действовать в деле защите их прав", — сказал Ольмес.