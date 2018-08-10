У Колумбии нет запроса на выдачу подозреваемых в покушении на Мадуро

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Правительство Колумбии пока не получало от Венесуэлы запроса на экстрадицию подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро, заявил в пятницу глава МИД страны Карлос Ольмес Трухильо.

"Мне не нравится говорить о гипотезах, по состоянию на утро сегодняшнего дня не было формально запроса. Будет ли он сегодня, я не знаю. Но если запрос будет, то мы его проанализируем", — заявил Ольмес на пресс-конференции в Боготе, которая транслировалась на сайте МИД.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса говорил, что в четверг его страна официально попросила Колумбию экстрадировать ряд причастных, по мнению властей, к покушению на Мадуро, в том числе венесуэльского депутата Хулио Борхеса. Всего речь шла о пяти подозреваемых, включая сотрудника миграционной службы Колумбии.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Министр Ольмес заявил также, что Богота намерена в свою очередь защищать интересы своих граждан, находящихся в тюрьмах в Венесуэле. "По заключенным колумбийцам мы всегда будем действовать в деле защите их прав", — сказал Ольмес.