На сотрудников украинского СИЗО завели дело за помощь бывшим "торнадовцам"

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели против двух сотрудников СИЗО за помощь бывшим бойцам украинского батальона МВД "Торнадо", устроившим беспорядки, сообщил в пятницу пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По данным полиции, накануне в киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных из бывших бойцов батальона "Торнадо" угрожала физической расправой и убийством правоохранителям. В результате столкновений пострадал старший лейтенант внутренней службы, возбуждено уголовное дело. Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в отношении сотрудников киевского СИЗО.

"Против двоих сотрудников СИЗО уже начато уголовное производство касательно их помощи торнадовцам! Именно эти сотрудники привели торнадовцев в одну камеру и доставляли им запрещённые предметы", — написал Маслак в пятницу в Facebook.

По данным Генпрокуратуры Украины, бойцы "Торнадо" подозреваются в совершении ряда преступлений на территории Луганской области в период с декабря 2014 по июнь 2015 года — в частности, в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти, незаконном завладении транспортным средством. Силовики в июне 2015 года задержали ряд бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко. В июле 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".