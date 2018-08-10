ВСУ размещают запрещенное вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (94)

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики размещают запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Украинская сторона продолжает наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал Филипоненко.