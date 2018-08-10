Цхинвал заявил о стремлении НАТО подорвать обстановку в Закавказье

ЦХИНВАЛ, 10 авг – РИА Новости. Учения НАТО в Грузии вызывают серьезную обеспокоенность в Южной Осетии и являются наглядной демонстрацией провокационного курса альянса на поддержку реваншистской политики Тбилиси и подрыв обстановки в Закавказье. Об этом, как сообщает Sputnik Южная Осетия, заявил МИД республики.

В Грузии 1 августа стартовали очередные широкомасштабные военные учения "Достойный партнер 2018", в которых принимают участие более трех тысяч военных из 13 стран-членов НАТО. В маневрах задействованы американская авиация и немецкая бронетехника.

"Многонациональные учения НАТО, характеризующиеся существенным увеличением поставок вооружений и численности контингента, вызывают серьезную обеспокоенность в Южной Осетии", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что эти маневры совпадают с десятой годовщиной начала агрессии Грузии против Южной Осетии, за трагические последствия которой событий "не менее ответственны натовские военные инструкторы, обучившие и вооружившие грузинскую армию".

"Буквально за месяц до нападения на Южную Осетию вооружённые силы Грузии и США провели совместные учения "Немедленный ответ", которые воодушевили грузинское руководство на "боевые подвиги", — напомнили в МИД.

В ведомстве заявили, что Тбилиси упорно пытается добиться военного решения конфликта, что подтверждают слова президента Грузии Георгия Маргвелашвили: на открытии учений он заявил, что "подготовленные западными инструкторами грузинские солдаты мирно восстановят "территориальную целостность" Грузии".

В МИД подчеркнули, что Южная Осетия очередной раз призывает западных партнеров Тбилиси сделать выводы и взвесить все последствия августа 2008 года, а также учесть возможные негативные последствия безоглядной поддержки Грузии и ее реваншистских стремлений для мира и стабильности в регионе.

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