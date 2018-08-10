Коалиция начала расследование авиаудара по автобусу в Йемене, сообщили СМИ

Подготовка могил для детей, погибших после авиаудара Коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Саада, удерживаемом мятежниками-хуситами. 10 августа 2018

Подготовка могил для детей, погибших после авиаудара Коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Саада, удерживаемом мятежниками-хуситами. 10 августа 2018

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Арабская коалиция начала расследование ситуации с авиаударом по пассажирскому автобусу в Йемене, о котором сообщили СМИ и гуманитарные организации, передал саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на высокопоставленный источник в коалиции.

В четверг представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

"Командование коалиции начало расследование сообщений СМИ и ряда сайтов гуманитарных организаций, работающих в Йемене, об одной из операций коалиции в провинции Саада в четверг и данных о нанесении сопутствующего ущерба пассажирскому автобусу в ходе этой операции", — сообщил источник каналу.

Как отметил источник, коалиция поручила команде по расследованию инцидентов срочно выяснить обстоятельства этой операции, результаты расследования будут опубликованы "как можно скорее". Он заявил, что коалиция обязуется расследовать все подобные сообщения и "прикладывает все усилия по защите мирных жителей".

Ранее после сообщений об инциденте коалиция заявила, что удары в Сааде были нацелены по пусковым установкам йеменских повстанцев-хуситов, которые до этого пытались атаковать район Джизан на юге Саудовской Аравии при помощи баллистической ракеты.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.