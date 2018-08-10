БелаПАН сообщило, что его главреда отпустили из-под стражи

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Белорусское агентство БелаПАН сообщило, что его главный редактор Ирина Левшина, задержанная по "делу Белта", отпущена из-под стражи.

Левшина оставалась последней из журналистов, находящихся под стражей в связи с "делом Белта".

"Главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина отпущена на свободу вечером 10 августа", — говорится в сообщении на сайте агентства.

В Следственном комитете Белоруссии пока воздержались от комментариев.

В четверг утром частное агентство Белапан сообщило о задержании своего главного редактора Левшиной. Как отметили в агентстве, в квартире журналистки прошел обыск, был вскрыт системный блок компьютера, а ее саму увезли на допрос. Связь с главредом пропала утром, она не пришла на работу в обычное время. Позже информацию о задержании Левшиной по "делу Белта" подтвердил СК Белоруссии.

Во вторник СК сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН, ряд их сотрудников были задержаны.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 7-9 августа следователи задержали и допросили до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса.