На саммите по Каспию подпишут соглашения по транспорту и безопасности

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На саммите прикаспийских стран в казахстанском Актау планируется подписание межправсоглашений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, в области транспорта и о предотвращении инцидентов на море, центральным событием станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Актуальная тема повестки дня – укрепление экономических связей. В этом контексте ожидается подписание двух пятисторонних межправительственных соглашений: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта", — говорится в сообщении.

По данным Кремля, эти документы определяют стратегию совместного развития ключевых отраслей каспийской экономики, гармонизации технологических и административных процессов при осуществлении международной торговли и транспортных перевозок.

"Ставится задача нарастить объемы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов. В числе приоритетов пяти стран – интенсификация совместной работы по укреплению безопасности и стабильности на Каспийском море. Подготовлены к подписанию межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море (подписано президентами в Баку в 2010 году) – по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств", — дополняется в сообщении.

Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, отметили в Кремле.