На саммите по Каспию подпишут соглашения по транспорту и безопасности

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На саммите прикаспийских стран в казахстанском Актау планируется подписание межправсоглашений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, в области транспорта и о предотвращении инцидентов на море, центральным событием станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщила пресс-служба президента РФ.
"Актуальная тема повестки дня – укрепление экономических связей. В этом контексте ожидается подписание двух пятисторонних межправительственных соглашений: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта", — говорится в сообщении.
По данным Кремля, эти документы определяют стратегию совместного развития ключевых отраслей каспийской экономики, гармонизации технологических и административных процессов при осуществлении международной торговли и транспортных перевозок.
Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, отметили в Кремле.