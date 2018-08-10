В ДНР сообщили о прибытии ВСУ и спецназа к линии соприкосновения

ДОНЕЦК,10 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали прибытие группы украинских силовиков и подразделения спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Хотелось бы отметить активизацию спецподразделений СБУ вдоль всей линии соприкосновения. Так в зоне ответственности первого батальона 92 механизированной бригады нашей разведкой зафиксировано прибытие группы СБУ с подразделением спецназначения для усиления", — заявил в пятницу журналистам Басурин.
По данным разведки, сотрудники СБ Украины "прибыли для проведения мероприятий по разоружению неподконтрольных штабу операции объединенных сил Украины националистических подразделений", сообщил Басурин.