В ДНР сообщили о прибытии ВСУ и спецназа к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (92)

ДОНЕЦК,10 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали прибытие группы украинских силовиков и подразделения спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие подразделения, входящие в состав ООС. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщало, что украинские силовики выводят из Донбасса нацбатальоны.

"Хотелось бы отметить активизацию спецподразделений СБУ вдоль всей линии соприкосновения. Так в зоне ответственности первого батальона 92 механизированной бригады нашей разведкой зафиксировано прибытие группы СБУ с подразделением спецназначения для усиления", — заявил в пятницу журналистам Басурин.

По данным разведки, сотрудники СБ Украины "прибыли для проведения мероприятий по разоружению неподконтрольных штабу операции объединенных сил Украины националистических подразделений", сообщил Басурин.