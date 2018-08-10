Главы МИД стран Каспия подготовят коммюнике встречи президентов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Восьмое совещание министров иностранных дел прикаспийских государств (СМИД) в Актау подготовит коммюнике предстоящей встречи в верхах, сообщил МИД РФ.

СМИД состоится 11 августа в Актау (Казахстан). С российской стороны в нем примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

"На СМИД в Актау планируется… проработать коммюнике предстоящей встречи в верхах", — сообщил МИД РФ.

Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты пяти прикаспийских стран, состоится на следующий день, 12 августа, также в Актау.

Предыдущая встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 года. По ее итогам был согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписание которой на высшем уровне ожидается в ходе саммита. Кроме того, в рамках специальной рабочей группы на уровне заместителей министров были согласованы шесть межправительственных соглашений по различным отраслям сотрудничества на Каспии, принятие которых также ожидается в ходе саммита.

По сообщению Кремля, Конвенция по Каспию предусматривает, что основная площадь водной поверхности будет в общем пользовании, дно и недра поделят по договоренности. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. Кроме того, Конвенция предусматривает прокладку трубопроводов по согласованным сторонами правилам, с учетом экологических факторов. В документе будет также положение о том, что присутствие на Каспийском море вооруженных сил внерегиональных держав недопустимо.