В Индонезии уточнили число погибших при землетрясении

Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии по официальным данным составляет 321 человек, сообщает издание Tempo со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее местное агентство Антара сообщило, что жертвами землетрясения стали 347 человек. При этом представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщал о 131 погибшем.

По данным издания Tempo, еще более 270 тысячам человек пришлось покинуть свои дома.

В воскресенье на прошлой неделе к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.