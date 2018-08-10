В ЛНР один человек погиб за неделю из-за обстрела со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (92)

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Один человек погиб за неделю в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили о 25 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за неделю.

"В результате минометного обстрела украинскими силовиками территории республики, находясь на боевом посту, погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — заявил Филипоненко на брифинге. Он добавил, что перед обстрелами силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов вдоль линии боевого соприкосновения для корректировки огня украинских силовиков.

По его словам, это свидетельствует об умышленном нарушении силовиками минских соглашений.