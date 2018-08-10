В Канаде двое полицейских погибли в результате стрельбы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Двое полицейских погибли в результате стрельбы в городе Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик, заявили местные правоохранители.

"Из четырех погибших при утренней стрельбе … двое были офицерами полиции Фредериктона", — заявила полиция в Twitter.

Полиция Фредерика также сообщила, что угрозы для населения больше нет. "Мы можем подтвердить, что больше нет угрозы для людей", — сообщается в Twitter полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в пятницу утром в городе Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик, погибли четыре человека. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Расследование инцидента продолжается.