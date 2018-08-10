В Великобритании на аукционе продали посмертную маску Сталина

Бронзовая посмертная маска Иосифа Сталина и слепки кистей его рук, выставленные на аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании

Бронзовая посмертная маска Иосифа Сталина и слепки кистей его рук, выставленные на аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бронзовая посмертная маска Иосифа Сталина и слепки кистей его рук были проданы за 13,5 тысячи фунтов стерлингов (17,4 тысячи долларов США) на аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании, сообщается на сайте аукциона.

Маска и слепок рук изначально оценивались аукционом в 1,5 – 2 тысячи фунтов (1,9 – 2,5 тысячи долларов США).

Как сообщает журнал Antique Collection, предыдущий владелец нашел их в вещах своего деда, который был моряком торгового флота. Персоналу аукциона было сложно оценить данный лот.

"Было сложно оценить стоимость лота, но идентичная маска и руки были проданы за 3,6 тысячи фунтов (4,6 тысячи долларов США) в 2012 году, так что мы решили предложить его со стоимостью 1,5 – 2 тысячи фунтов. Никто не ожидал, что она достигнет 13,5 тысячи фунтов", — цитирует журнал сотрудника аукциона Дэна Пондера.

Сообщается, что бронзовые маску и руки в начале августа приобрел по телефону зарубежный коллекционер.