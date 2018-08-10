На Украине против судьи, который вел процесс мэра Харькова, возбудили дело

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи, который принял решение о прекращении уголовного дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса, заявила в пятницу заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская.

Киевский районный суд Полтавы в пятницу прекратил уголовное дело в отношении Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Дело слушалось в суде три года. Суд счел систематическую неявку прокуроров и потерпевших на судебные прения отказом от обвинения. Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

"Согласно рапорту прокурора, который принимал участие в этом судебном процессе, нами сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) по части 2 статьи 375 Уголовного кодекса Украины ("вынесение судьей заведомо неправомерного решения, что повлекло тяжкие последствия")", — сказала Стрижевская на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Она отметила что прокуратура Полтавской области также возбудила дело в отношении судьи, но на основании сообщений СМИ о прекращении дела Кернеса. При этом, по словам Стрижевской, оба уголовных дела объединят в одно и будет принято решение, какой из украинских правоохранительных органов будет его расследовать.

Стрижевская подчеркнула, что прокуратура считает решение суда несправедливым и незаконным. Она отметила, что прокуроры не являлись на судебные прения в связи с тем, что находились на больничном. При этом Стрижевская уточнила, что двое из 19 прокуроров, которые входят в группу по делу Кернессе, были определены представителями стороны обвинения на судебных заседаниях.

Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.

В конце февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, новые власти возложили ответственность за все инциденты, произошедшие в ходе "евромайдана", на бывшее руководство страны. Были заведены уголовные дела в отношении ряда чиновников, а спецподразделение милиции "Беркут" было распущено.