Россия поддержит любое выгодное для Сербии решение по Косово, заявили в МИД

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Россия поддержит любое решение косовского вопроса, которое будет выгодно Сербии, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе визита в Белград в пятницу.

"Наш подход к косовскому урегулированию исходит из международно-правовой базы. Это, безусловно, Резолюция 1244, которая посвящена данной проблематике. Наш подход также базируется на уважении суверенитета и внутреннего законодательства Сербии. И, конечно, мы всегда подчеркивали, что мы будем уважать те решения, которые будут достигнуты Сербией в ходе переговорного урегулирования и которые будут выгодны народу Сербии", — заявила Захарова.

"Решение Сербии, которое будет принято, решение сербского народа – Россия отнесется к нему с уважением. Мы об этом говорили постоянно на всех уровнях. Но вопрос этот вы должны задавать сами себе, у вас с этим не будет проблем?" — ответила Захарова на вопрос сербских журналистов относительно российской позиции по косовскому урегулированию и отношению к заявлению сербского лидера Александра Вучича.

Президент Сербии Вучич накануне впервые заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград и Приштина при посредничестве ЕС ведут переговоры о нормализации отношений.