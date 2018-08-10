ООН поддержала решение Эквадора ввести режим ЧС из-за беженцев из Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствует решение Эквадора ввести режим чрезвычайного положения в связи с притоком беженцев из Венесуэлы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ведомства Уильям Спиндлер.

"Агентство ООН по делам беженцев приветствует и поддерживает это решение, которое позволит Эквадору предпринять дополнительные шаги и выделить дополнительные ресурсы для реагирования на ситуацию. Оно также подтверждает долгую традицию Эквадора по принятию у себя беженцев и перемещенных лиц", — сказал он.

Эквадор 8 августа ввел режим чрезвычайной ситуации в области передвижения людей в трех провинциях: Карчи, Пичинча и Эль Оро.

По данным УВКБ ООН, с начала года в Эквадор через границу с Колумбией прибыло порядка 547 тысяч граждан Венесуэлы. Это до 3 тысяч человек в день. При этом данный поток людей только увеличивается. Только за первую неделю августа в страну прибыли около 30 тысяч венесуэльцев.