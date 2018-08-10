ВИЛЬНЮС, 10 авг — РИА Новости. Проведение в Вильнюсе международной конференции "Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости", говорит о продолжении вмешательства Вильнюса во внутренние дела РФ, заявило в пятницу посольство России в Литве.

Двадцать второго августа в Вильнюсе при поддержке экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса состоится международная конференция "Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости" с участием политиков и стратегов из стран НАТО, представителей из Украины, Молдовы, Грузии, представителей оппозиции из России.

"Вынуждены констатировать, что Вильнюс с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела России, в том числе пытаясь повлиять на дальнейший путь развития нашей страны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в балтийской республике.

Дипломатическое ведомство напоминает, что только граждане РФ, причем без каких-либо подсказок извне, сами определяют курс своего государства, в том числе выбирая президента страны. "Маргинальные и оторванные от реальной действительности дискуссии с участием российских "диссидентов" вряд ли окажут хоть какое-нибудь влияние на выбор нашего народа", — подчеркивает посольство.