Премьер Армении отказался комментировать ситуацию с арестом Кочаряна

ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался комментировать ситуацию с арестом экс-президента Роберта Кочаряна, в частности его заявления о политическом преследовании, отметив, что не хочет влиять на ход следствия.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде. В четверг суд почти восемь часов рассматривал вопрос об освобождении Кочаряна. Один из адвокатов экс-президента Арам Орбелян не исключил, что решение может быть принято в понедельник.

"Было бы неправильно сегодня это прокомментировать. Любой комментарий может трактоваться как вмешательство, попытка повлиять на дело, но я думаю, что у всех вас и каждого гражданина Армении есть ответ на этот вопрос", — заявил в пятницу Пашинян.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.