В Нигерии вооруженные попытались осадить полицейский участок, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Не менее десяти человек погибли в результате нападения на полицейский участок и попытки вооруженного ограбления двух банков в нигерийском городе Игарра на юге Нигерии, сообщает Daily Post Nigeria.

Серия инцидентов произошла в небольшом городе в четверг вечером. По данным местных жителей, неизвестные вооруженные люди перед тем, как предпринять попытку ограбления, напали на полицейский участок и подожгли здание.

"Очень серьезный случай, вооруженные грабители осадили Игарру, десять человек погибли", — сказал секретарь лидера местной общины Фолоруншо Даниа.

По данным издания, четыре человека погибли во время попытки ограбления банков, еще один полицейский скончался в результате нападения на участок. Обстоятельства инцидентов уточняются.