Адвокат экс-президента Армении не видит предвзятости со стороны суда

ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян заявил журналистам, что не видит предвзятости со стороны апелляционного суда, который в пятницу продолжил рассмотрение жалобы на арест Кочаряна.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде. В четверг суд почти восемь часов рассматривал вопрос об освобождении Кочаряна. Один из адвокатов экс-президента Арам Орбелян не исключил, что решение может быть принято в понедельник.

"Предвзятость прокуроров в некотором смысле естественна, так как они считают обвинение обоснованным. Плохо, если предвзятое отношение будет у суда", — сказал Алумян. На вопрос, видит ли он предвзятое отношение со стороны апелляционного суда, адвокат ответил отрицательно.

Ранее Генпрокуратура Армении отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.