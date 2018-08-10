Адвокат экс-президента Армении не видит предвзятости со стороны суда

ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян заявил журналистам, что не видит предвзятости со стороны апелляционного суда, который в пятницу продолжил рассмотрение жалобы на арест Кочаряна.
"Предвзятость прокуроров в некотором смысле естественна, так как они считают обвинение обоснованным. Плохо, если предвзятое отношение будет у суда", — сказал Алумян. На вопрос, видит ли он предвзятое отношение со стороны апелляционного суда, адвокат ответил отрицательно.
Ранее Генпрокуратура Армении отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.