МВД ДНР задержало подозреваемого в стрельбе возле базы отдыха в Докучаевске

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из пистолета возле базы отдыха в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске в Донбассе, подозреваемый задержан, сообщили в пятницу в МВД ДНР.

"В дежурную часть Докучаевского горотдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу на базе отдыха. Во время осмотра участка местности вблизи базы отдыха было выявлено 17 гильз", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

О пострадавших не сообщается. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что он устроил стрельбу. Как сообщили в ведомстве, при нем обнаружен пистолет Макарова и 12 патронов.

"Со слов злоумышленника, все эти предметы он нашел неподалеку и хранил у себя без цели сбыта. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту возбуждено уголовное дело", — добавили в МВД ДНР.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

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