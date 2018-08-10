Площадь пожара на полигоне Сил обороны Эстонии увеличилась до 13 гектаров

ТАЛЛИН, 10 авг — РИА Новости. Площадь пожара на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в волости Куусалу увеличилась до 13 гектаров, сообщил в пятницу РИА Новости советник спасательного департамента Ивери Марукашвили.

В четверг Пыхьяский спасательный центр сообщил, что на центральном полигоне Сил обороны Эстонии возник пожар, его площадь составляла примерно один гектар. Его тушение осложняется наличием на полигоне боеприпасов.

"На данный момент пожаром охвачено примерно 13 гектаров. К сожалению, сильный ветер мешает тушению пожара, и некоторые ранее потушенные участки загораются вновь", — сказал Марукашвили.

В мае 2017 года на центральном полигоне Сил обороны возник крупный пожар, площадь которого достигала 164 гектаров. Спасатели тушили его целую неделю.