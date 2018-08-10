СТОКГОЛЬМ, 10 авг – РИА Новости. Датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, избили в тюрьме, сообщают датские СМИ.

По данным датской газеты Folketidene , инцидент произошел в среду вечером. Газета написала в четверг, что на 47-летнего заключенного напал 18-летний осужденный. Однако полиция не называла имени пострадавшего. Уже в пятницу датская газета BT со ссылкой на адвоката инженера сообщила, что ЧП произошло именно с Мадсеном.

"Я только что говорила с моим клиентом и могу подтвердить, что напали на него. Он чувствует себя с учетом обстоятельства хорошо", — процитировала газета текст смс-сообщения адвоката Бетины Хальд Энгмарк. По данным газеты, Мадсена после инцидента осмотрели в больнице.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью об известном в Дании изобретателе Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером 2017 года. Сперва изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Расчлененное тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска.

Суд над изобретателем прошел весной этого года. Его приговорили к пожизненному заключению. Обвинение считает, что Мадсен планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, но не отрицал при этом, что расчленил тело. Судебно-психиатрическая экспертиза не нашла серьезных расстройств в психике.

Ровно год после исчезновения и гибели журналистки многие ее коллеги устраивают пробег в память о ней под лозунгом Run for Kim. Он пройдет в общей сложности в 15 городах, среди них называются Нью-Йорк, Пекин, Берлин, Париж, Копенгаген и родной город журналистки шведский Треллеборг. Акция организуется для сбора средств в мемориальный фонд Ким Валль, которые создали ее родители для выплаты стипендий женщинам-журналистам.