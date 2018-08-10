В Полтавской области снова загорелась свалка

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Свалка снова горит в Полтавской области, общая площадь пожара составляет 0,08 гектара, сообщила Госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов вблизи села Песчаное Кременчугского района поступило в пятницу утром.

"Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до 3 метров", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, для тушения пожара привлечены пять единиц техники и 13 человек. Сообщается, что на расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.

Данная свалка уже неоднократно горела, последний случай произошел в июле, тогда площадь пожара составила 400 квадратных метров.