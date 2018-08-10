В Эстонии потушили пожар на вероятном месте падения ракеты

ТАЛЛИН, 10 авг — РИА Новости. Пожар на предполагаемом месте падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, потушен, но поиски фрагментов ракеты пока не начаты, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь эстонских Сил обороны Эстонии капитан Айво Вахеметс.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Вахеметс ранее сообщил, что пожар торфяника мешает поискам ракеты.

"Да, спасатели потушили пожар, но эксперты пока не начали поиски фрагментов ракеты, поскольку земля еще не остыла", — сказал Вахеметс.

В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.