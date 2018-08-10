В Эстонии потушили пожар на вероятном месте падения ракеты

ТАЛЛИН, 10 авг — РИА Новости. Пожар на предполагаемом месте падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, потушен, но поиски фрагментов ракеты пока не начаты, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь эстонских Сил обороны Эстонии капитан Айво Вахеметс.
"Да, спасатели потушили пожар, но эксперты пока не начали поиски фрагментов ракеты, поскольку земля еще не остыла", — сказал Вахеметс.
В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.