Среди 72 иностранцев, задержанных в пятницу в Таиланде, оказался россиянин

БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Один россиянин оказался среди 72 иностранных и местных граждан, задержанных в Таиланде ранним утром пятницы в ходе очередной фазы операции "Рентген", в которой таиландская полиция выявляет и задерживает иностранцев, совершивших правонарушения и нарушения иммиграционного законодательства страны, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Россиянин, имя которого не называется, оказался среди 11 иностранцев, задержанных за нарушение визового режима: он находился в Таиланде, несмотря на то, что его 30-дневное разрешение на безвизовый въезд в страну давно истекло. Вместе с ним за такое же правонарушение были задержаны граждане Индии, Австралии, Германии, Малайзии, Узбекистана, Финляндии и Сербии. Всех их ждет депортация в страну гражданства и запрет на въезд в Таиланд на срок от года до 10 лет.

Сорок шесть задержанных обвиняются в нелегальном въезде на территорию Таиланда. Среди этой группы – граждане Индии, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама.

Еще 15 человек, включая 10 граждан Мьянмы, четырех граждан Таиланда и одного гражданина Нигерии, были задержаны за другие правонарушения, сообщает издание со ссылкой на заместителя начальника управления туристической полиции Таиланда генерал-майора Сурачета Хакпхана, руководящего операцией.

Операцию "Рентген", которая представляет собой регулярные ночные облавы в местах, где, по подозрению полиции, могут находиться иностранные правонарушители, проводит с 2017 года туристическая полиция Таиланда при поддержке иммиграционной полиции и других полицейских подразделений. Массовая облава в ночь на пятницу стала 20-й с начала операции. Всего за время операции "Рентген" задержаны 1 904 человека.