Беспорядки в киевском СИЗО устроили бывшие бойцы "Торнадо"

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Беспорядки в киевском СИЗО устроили бывшие бойцы украинского батальона "Торнадо", троих из них пришлось вывезти из следственного изолятора, остальных поместили в карцер, заявил в пятницу пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По данным полиции, накануне в киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям. В результате столкновений пострадал старший лейтенант внутренней службы, возбуждено уголовное дело.

По словам Маслака, в Лукьяновском СИЗО "были проведены обыски в камерах "торнадовцов" из-за информации, что они "готовят массовые беспорядки". Маслак добавил, что во время обысков они оказали сопротивление, у них было найдено холодное оружие и взрывпакеты.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию трех человек вывезли из СИЗО, остальные лица помещены в карцер", — сказал Маслак. При этом он отметил, что в ходе беспорядков никто из "торнадовцов" не пострадал.

В июне 2015 года ряд бойцов добровольческого батальона "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. В июле того же года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".