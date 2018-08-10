Российский фрегат в Средиземном море‍ выследил американскую подлодку

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подводную лодку типа "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.
"Известия" отмечают, что в апреле в Средиземном море появилась авианосная ударная группа США, в состав которой вошли авианосец "Гарри Трумен", четыре эсминца типа "Арли Берк". Американские и британские СМИ сообщали, что вместе с ними в поход отправились многоцелевая лодка "Джон Ворнер" типа "Вирджиния", а также атомная субмарина "Джорджия" типа "Огайо".
"Скорее всего, именно ее и преследовал "Адмирал Эссен", — пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. Как отмечали в пресс-службе Черноморского флота, за время похода экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.
Противолодочная операция в Средиземном море
Издание отмечало, что британской подлодке также пришлось отрываться от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.
Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев, комментируя эту информацию, выразил мнение, что британская субмарина не смогла нанести ракетный удар по объектам в Сирии в результате грамотно проведенной противолодочной операции разнородных сил ВМФ России в Средиземном море.
Характеристики фрегата "Адмирал Эссен" и подлодок типа "Огайо"
"Адмирал Эссен" — корабль проекта 1135.6. Его водоизмещение составляет около 4 тыс. т. Он способен развить скорость до 30 улов (55 км/ч). Фрегат может находится в автономном плавании 30 суток. На корабле установлены, в том числе крылатые ракеты "Калибр", ракетные комплексы самообороны "Штиль-1", а также реактивная бомбовая установка.
Подводные лодки типа "Огайо" были приняты на вооружение ВМС США с 1981 по 1997 года. Всего в распоряжении Пентагона 18 таких субмарин, 14 из которых оснащены межконтинентальными баллистическим ракетами системы "Трайдент". У этих снарядов есть разделяющиеся головные части, каждая из которых с индивидуальным наведением. На оставшихся четырех подводных лодках установлены крылатые ракеты. Субмарины типа "Огайо" могут развивать скорость под водой до 25 узлов (46 км/ч) и опускаться на глубину до 550 м. Ее экипаж состоит из 14-15 офицеров и 140 матросов и старшин.