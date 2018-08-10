Российский фрегат в Средиземном море‍ выследил американскую подлодку

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подводную лодку типа "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Преследование на протяжении двух часов продолжалось в апреле 2018 года, сообщает газета. За это время экипаж фрегата записал основные параметры субмарины, которые будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки, а также успел отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.

"Известия" отмечают, что в апреле в Средиземном море появилась авианосная ударная группа США, в состав которой вошли авианосец "Гарри Трумен", четыре эсминца типа "Арли Берк". Американские и британские СМИ сообщали, что вместе с ними в поход отправились многоцелевая лодка "Джон Ворнер" типа "Вирджиния", а также атомная субмарина "Джорджия" типа "Огайо".

"Скорее всего, именно ее и преследовал "Адмирал Эссен", — пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. Как отмечали в пресс-службе Черноморского флота, за время похода экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

Противолодочная операция в Средиземном море

Ранее газета Times сообщила, что вооруженная крылатыми ракетами и торпедами атомная субмарина королевских военно-морских сил Великобритании класса Astute не смогла участвовать в апрельской военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими подводными лодками. Газета утверждала, что британская подлодка "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами проекта 636.3 класса "Варшавянка", которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода.

Издание отмечало, что британской подлодке также пришлось отрываться от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев, комментируя эту информацию, выразил мнение, что британская субмарина не смогла нанести ракетный удар по объектам в Сирии в результате грамотно проведенной противолодочной операции разнородных сил ВМФ России в Средиземном море.

Характеристики фрегата "Адмирал Эссен" и подлодок типа "Огайо"

"Адмирал Эссен" — корабль проекта 1135.6. Его водоизмещение составляет около 4 тыс. т. Он способен развить скорость до 30 улов (55 км/ч). Фрегат может находится в автономном плавании 30 суток. На корабле установлены, в том числе крылатые ракеты "Калибр", ракетные комплексы самообороны "Штиль-1", а также реактивная бомбовая установка.

Подводные лодки типа "Огайо" были приняты на вооружение ВМС США с 1981 по 1997 года. Всего в распоряжении Пентагона 18 таких субмарин, 14 из которых оснащены межконтинентальными баллистическим ракетами системы "Трайдент". У этих снарядов есть разделяющиеся головные части, каждая из которых с индивидуальным наведением. На оставшихся четырех подводных лодках установлены крылатые ракеты. Субмарины типа "Огайо" могут развивать скорость под водой до 25 узлов (46 км/ч) и опускаться на глубину до 550 м. Ее экипаж состоит из 14-15 офицеров и 140 матросов и старшин.