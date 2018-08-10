Авиакомпания EasyJet откроет прямой рейс из Лондона в Лапландию

ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг — РИА Новости. Крупная британская авиакомпания EasyJet открывает новый рейс, который свяжет Лондон и финский город Рованиеми в Лапландии, сообщает оператор аэропортов Финляндии компания Finavia.

Рованиеми считается родиной Санта-Клауса.

"С ростом туризма в Лапландии EasyJet открывает прямой маршрут из Лондона до Рованиеми с 31 октября. Рейс будет выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. EasyJet ожидает на маршруте до 13 000 пассажиров в течение зимнего сезона", — говорится в сообщении.

Продажи на сайте перевозчика уже открыты, стоимость билета в одном направлении начинается от 25 евро.

"Мы очень рады, что можем добавить Лондону пункт назначения, который раньше не был дешевым направлением. Маршрут, безусловно, будет особенно популярен среди семей, которые посещают Санта-Клауса, и будет интересен туристам, желающим увидеть северное сияние", — отметила коммерческий директор EasyJet UK Софи Деккерс (Sophie Dekkers).

Finavia также инвестирует в развитие аэропорта в Рованиеми в рамках своей программы развития. "Finavia будет инвестировать в аэропорт Рованиеми 55 миллионов евро, что позволит увеличить площадь терминала на 75% к рождественскому сезону 2019 года. Инвестиции будут способствовать развитию туризма в Лапландии", — уточняет оператор.

Аэропорты Лапландии в 2017 году поставили рекорд по пассажиропотоку, сообщала ранее Finavia. В аэропорту Рованиеми было более 570 тысяч пассажиров, 320 тысяч — в Киттиле, 210 тысяч — в Ивало и более 100 тысяч — в Кеми-Торнио.