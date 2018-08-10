Три южнокорейские компании могли нарушить санкции ООН, ввозя уголь из КНДР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Таможенная служба Южной Кореи заявила, что три южнокорейские компании в 2017 году, возможно, в обход санкций СБ ООН, ввозили в страну через российский порт уголь и чугун из КНДР, сообщает агентство Ренхап.

Согласно сообщению таможенной службы, с апреля по октябрь 2017 года компании ввезли из КНДР угля и чугуна на общую сумму 6,6 миллиарда вон (около 5,8 миллиона долларов). По данным ведомства, компании производили перезагрузку судов в российском порту и подделывали документы о стране происхождения. Названия компаний и число торговых судов, участвовавших в поставках, таможенное ведомство не уточняет.

Год назад СБ ООН принял резолюцию под номером 2371, которая запрещает КНДР экспорт угля, железной руды и других минеральных ресурсов в качестве меры, призванной заставить Пхеньян отказаться от ядерной и ракетной программ.