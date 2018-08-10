ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.

Обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Логвиново, Пришиб, Калиново, Калиновка. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено 60 снарядов. "По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

Украинские военные, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 45 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, двое ранены.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "45 раз открывали огонь" по украинским позициям. "В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.