Условия содержания Бутиной в американской тюрьме улучшились

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Условия тюремного содержания россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в США в работе незарегистрированным иностранным агентом, улучшились, сообщили в посольстве РФ.
"Девятого августа наши старшие дипломаты вновь посетили россиянку. Обсудили ее текущие дела, морально поддержали. В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
"Вместе с тем из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух", — констатировали в дипмиссии.
В посольстве также сообщили, что Бутина, которая находится в тюрьме Вашингтона, уже получает письма "от неравнодушных к ее судьбе людей", а также общается по телефону с родственниками.
Отмечается, что Бутина намерена "продолжать доказывать свою невиновность".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.