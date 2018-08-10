Условия содержания Бутиной в американской тюрьме улучшились

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Условия тюремного содержания россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в США в работе незарегистрированным иностранным агентом, улучшились, сообщили в посольстве РФ.

"Девятого августа наши старшие дипломаты вновь посетили россиянку. Обсудили ее текущие дела, морально поддержали. В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

"Вместе с тем из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух", — констатировали в дипмиссии.

В посольстве также сообщили, что Бутина, которая находится в тюрьме Вашингтона, уже получает письма "от неравнодушных к ее судьбе людей", а также общается по телефону с родственниками.

Отмечается, что Бутина намерена "продолжать доказывать свою невиновность".

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.