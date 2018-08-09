Крупный мексиканский НПЗ остановил работу из-за аварии

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Крупный мексиканский НПЗ в городе Салина-Крус в ночь на четверг остановил свою работу из-за аварии в сетях подачи электричества, сообщает портал Economista со ссылкой на компанию Pemex.

По данным представителя Pemex, сейчас ведется работа для запуска производства.

Завод в Салина-Крусе входит в число шести НПЗ Pemex и перерабатывает в сутки 238 тысяч баррелей нефти при рабочих возможностях в 330 тысяч баррелей. Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, заявил, что намерен довести объем добычи нефти страной с нынешних 1,9 миллиона баррелей в день до 2,5 миллиона баррелей. Он уточнил, что имеющиеся шесть НПЗ должны быть модернизированы и выйти на полную мощность производства в ближайшие два года. Также в штате Табаско планируется построить новый НПЗ.