Petrobras вернула себе еще $270 млн в рамках антикоррупционной операции

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Бразильская Petrobras получил 1,034 миллиарда бразильских реалов (270 миллионов долларов) возврата по соглашению с частными лицами, компаниями и прокуратурой Бразилии в рамках антикоррупционной операции "Автомойка", сообщила компания.

Petrobras отмечает, что это крупнейший единовременный платеж, полученный ей с начала операции в 2014 году, а общая сумма возвратов составляет уже 2,5 миллиарда реалов.

Компания признана жертвой коррупционных действий и продолжает сотрудничество с властями в рамках операции, также говорится в сообщении.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.