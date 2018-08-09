Движение по Военно-грузинской дороге ограничено из-за непогоды

ТБИЛИСИ, 9 авг – РИА Новости. Движение на Военно-грузинской дороге по направлению к границе с Россией ограничено после сошедшего оползня, из-за непогоды в Трусовском ущелье застряли туристы, сообщает телекомпания "Имеди".

В Грузии с утра четверга отмечается сильный ливень, порой с градом и ветром, из-за непогоды на два часа был задержан рейс Тбилиси-Москва.

По данным ТВ, "на дороге скопились автомобили, ведутся очистительные работы". Телекомпания сообщает, что населению опасность из-за стихии не грозит, однако в "Трусовском ущелье (прилегающая к Гудаури территория – ред.) застряли туристы, спасатели вместе с техникой направились их спасать".

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