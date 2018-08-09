Сенат Колумбии назвал признание Палестины покушением на правительство

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Глава сената Колумбии Эрнесто Масиас осудил решение предыдущей администрации признать государство Палестина и назвал это покушением на новое правительство.

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил ранее, что новое правительство президента Ивана Дуке проанализирует решение, принятое ушедшим во вторник с поста главы государства Хуаном Мануэлем Сантосом.

"Это покушение на новое правительство", — приводит радио W заявление Масиаса. По его мнению, нынешней администрации необходимо внимательно изучить все решения и указы, которые были приняты экс-президентом Сантосом в последние дни его правления.

Как заявил ранее Ольмес, новые власти только в среду узнали о ноте, подписанной Марией Анхелой Ольгин еще в ранге министра иностранных дел прошлого правительства и датированной 3 августа. Затем Ольмес признал, что все-таки новый глава страны и он сам были проинформированы об этом еще до вступления Дуке в должность президента. В том письме правительство Сантоса решило признать Палестину свободным, суверенным и независимым государством. Глава МИД отметил, что в ближайшее время состоится заседание специальной комиссии по иностранным делам, которая изучит ситуацию с решением о признании Палестины.

Сейчас около 140 стран мира признали государство Палестина. Дуке стал президентом Колумбии 7 августа, сменив Сантоса, который возглавлял Колумбию с 2010 года.