Главред tut.by заявила, что знала о незаконном доступе к подписке Белта

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Главный редактор крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by Марина Золотова признала, что с ее ведома сотрудники портала незаконно пользовались платной подпиской государственного агентства Белта, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.
Там отмечается, что, "учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу".
Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, 7-9 августа следователи задерживали и допросили до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса.