Суд в Нидерландах отказал Ryanair в запрете забастовки пилотов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Суд нидерландского города Харлем отказал ирландской авиакомпании Ryanair в требовании запретить назначенную на пятницу забастовку пилотов, сообщили представители Нидерландского профсоюза пилотов (VNV).Twitter.
Как сообщает нидерландская газета NRC Handelsblad, судья заявил, что авиакомпания не предоставила достаточных доказательств того, что право пилотов на забастовку "менее важно, чем нужды пассажиров". В то же время, суд потребовал от участников протеста впредь уведомлять о забастовках как минимум за 72 часа до его проведения.
Ранее авиакомпания Ryanair, пилоты которой в пятницу планируют масштабную забастовку в пяти странах Евросоюза, обратилась в нидерландский суд с требованием полностью ограничить проведение забастовок в стране по пятницам, субботам и воскресеньям до 10 сентября на время сезона отпусков из-за высокого количества отдыхающих.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Она работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.