СК Белоруссии освободил журналистов, проходящих по "делу Белта"

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. СК Белоруссии освободил из-под стражи журналистов, проходящих по делу о доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении Калтыгиной, Уласик, Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что добытые доказательства, показания и подозреваемых подтверждают информацию, послужившую основанием для возбуждения уголовного дела.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.