Главного редактора агентства БелаПАН поместили в изолятор

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Главный редактор негосударственного информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина помещена в изолятор временного содержания в связи с "делом Белта", сообщается в четверг на сайте компании.

Ранее в четверг БелаПАН сообщил, что в квартире Левшиной прошел обыск, вскрыт системный блок компьютера, а она сама может находиться на допросе. Позже Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание Левшиной в рамках дела о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта.

"После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина", — говорится в сообщении со ссылкой на информацию, полученную от адвоката.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 7-9 августа следователи задерживали и допросили до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса. В четверг из изолятора была отпущена одна из сотрудниц портала tut.by, которая провела там двое суток.

Вместе с тем, согласно информации Белорусской ассоциации журналистов, пока задержанными на 72 часа остаются три сотрудницы портала tut.by, две сотрудницы агентства БелаПАН, редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" и фрилансер, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle. Юристы ассоциации отмечают, что по уголовной статье, по которой возбуждено уголовное дело, подозреваемые могут быть задержаны только на 72 часа