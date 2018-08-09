Главного редактора агентства БелаПАН поместили в изолятор

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Главный редактор негосударственного информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина помещена в изолятор временного содержания в связи с "делом Белта", сообщается в четверг на сайте компании.
"После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина", — говорится в сообщении со ссылкой на информацию, полученную от адвоката.
Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.
Вместе с тем, согласно информации Белорусской ассоциации журналистов, пока задержанными на 72 часа остаются три сотрудницы портала tut.by, две сотрудницы агентства БелаПАН, редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" и фрилансер, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle. Юристы ассоциации отмечают, что по уголовной статье, по которой возбуждено уголовное дело, подозреваемые могут быть задержаны только на 72 часа